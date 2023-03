Calcio: Dazn, ecco Missione Wembley con Diletta Leotta e Loris Karuis (Di giovedì 2 marzo 2023) Londra, 2 mar. - (Adnkronos) - Il 26 febbraio scorso, Loris Karius è tornato a giocare dopo due lunghissimi anni di stop, in occasione della finalissima di Carabo Cup, quando lo stadio di Wembley ha ospitato la sfida tra Manchester United e Newcastle. Per questa occasione Dazn ha realizzato Diletta Missione Wembley, un vlog – disponibile da oggi in app - con protagonista Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice vola a Londra per raccontare una storia di sport ma anche di rivalsa personale, quella di Loris Karius che torna a giocare una finale dopo quella del 26 maggio 2018, quando a Kiev perse - con la maglia del Liverpool - il match di Champions League contro il Real Madrid: una partita che lo ha reso noto per i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Londra, 2 mar. - (Adnkronos) - Il 26 febbraio scorso,Karius è tornato a giocare dopo due lunghissimi anni di stop, in occasione della finalissima di Carabo Cup, quando lo stadio diha ospitato la sfida tra Manchester United e Newcastle. Per questa occasioneha realizzato, un vlog – disponibile da oggi in app - con protagonistaKarius. La conduttrice vola a Londra per raccontare una storia di sport ma anche di rivalsa personale, quella diKarius che torna a giocare una finale dopo quella del 26 maggio 2018, quando a Kiev perse - con la maglia del Liverpool - il match di Champions League contro il Real Madrid: una partita che lo ha reso noto per i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ezechiele_25 : RT @NicoSchira: #DeLaurentiis on fire a Radio24: 'Questo calcio è morto e va rifondato. I soldi che incassa l'UEFA ogni anno non si fa che… - marcullo02 : RT @sportface2016: Bordata di Aurelio #DeLaurentiis a #Dazn: 'Qualità scadente, ci fa vedere le partite in ritardo' E sull'Uefa: 'Ma chi la… - Roberta_Siro : RT @NicoSchira: #DeLaurentiis on fire a Radio24: 'Questo calcio è morto e va rifondato. I soldi che incassa l'UEFA ogni anno non si fa che… - alexcobra11 : @GoalItalia @l_desilvestri @Bolognafc1909 @DAZN_IT @l_desilvestri grande uomo e ottimo calciatore (sempre presente… - enzono16 : RT @BW5maggio: #DAZN #DisdettaDaznSky #DisdettaSkyDazn #RescinderePaytv #FIGCMAFIA #GOBBOSEGUEBOBBO se mi segui ricambio. La juve si può g… -