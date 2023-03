Cagliari. Messa in sicurezza del silos vecchio di viale La Playa (Di giovedì 2 marzo 2023) A seguito dell’esperimento della procedura negoziata 3/LLPP/23, indetta in data 19 gennaio 2023 sulla piattaforma telematica Sadegna Cat, il giorno 27 gennaio 2023 è stato affidato alla Ditta 3M Srl di Austis, via Gramsci n. 1, l’appalto per la Messa in sicurezza del silos vecchio di viale La Playa, sito all’interno dell’area del Campus Universitario a Cagliari. I lavori prevedono l’acquisto e posa in opera di una struttura provvisionale idonea a contenere distacchi di materiale dai prospetti, da porsi in opera sull’intero prospetto Nord-Ovest e sui risvolti delle facciate longitudinali. Il ponte di sicurezza sarà contenuto da un telo ad alta resistenza permeabile all’aria e resistente alle variazioni di temperatura. La struttura sarà dotata di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 2 marzo 2023) A seguito dell’esperimento della procedura negoziata 3/LLPP/23, indetta in data 19 gennaio 2023 sulla piattaforma telematica Sadegna Cat, il giorno 27 gennaio 2023 è stato affidato alla Ditta 3M Srl di Austis, via Gramsci n. 1, l’appalto per laindeldiLa, sito all’interno dell’area del Campus Universitario a. I lavori prevedono l’acquisto e posa in opera di una struttura provvisionale idonea a contenere distacchi di materiale dai prospetti, da porsi in opera sull’intero prospetto Nord-Ovest e sui risvolti delle facciate longitudinali. Il ponte disarà contenuto da un telo ad alta resistenza permeabile all’aria e resistente alle variazioni di temperatura. La struttura sarà dotata di ...

