Cagliari-Genoa 0-0, Ranieri: "Quando non si riesce a vincere è importante non perdere" (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo il pareggio per 0-0 arrivata in casa con il Genoa, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato il risultato. Ecco le sue parole: "Nella prima mezzora il Genoa ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo preso in mano la partita. È stata una sfida bella e avvincente, fra due squadre che volevano vincere con occasioni da ambo le parti per sbloccarla, ma Quando non si riesce a vincere l'importante è non perdere". E ancora: "L'importante è fare la prestazione, stiamo cercando di portare la barca sulla giusta rotta anche se non è facile, ma i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non posso dire nulla ai miei giocatori e vedo il bicchiere mezzo pieno. È una bella Serie B con squadre forti e ben ...

