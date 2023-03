Cadavere sotto il cavalcavia: la scoperta choc di un passante a Milano (Di giovedì 2 marzo 2023) Un uomo di 51 anni è stato trovato morto in strada a Milano , sotto il cavalcavia di piazzale Corvetto. Il corpo è stato notato poco prima delle 16 da un passante che ha avvertito il 118. Sul posto è ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 marzo 2023) Un uomo di 51 anni è stato trovato morto in strada aildi piazzale Corvetto. Il corpo è stato notato poco prima delle 16 da unche ha avvertito il 118. Sul posto è ...

