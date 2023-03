Buongiorno, mamma! 2 anticipazioni della quarta puntata: Sole ha scoperto la verità (Di giovedì 2 marzo 2023) La seconda stagione di Buongiorno, mamma! prosegue con il quarto appuntamento, in onda in prima serata su Canale venerdì 3 marzo. Dopo il debutto dello scorso 15 febbraio, la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta prosegue con due nuovi episodi: ecco cosa accadrà. Nuovi colpi di scena si apprestano a spiazzare il pubblico nel corso della quarta puntata di Buongiorno, mamma! 2. Dopo il successo della prima stagione, la serie ha fatto il suo debutto su Canale 5, riportando sul piccolo schermo le complesse vicende della famiglia Borghi, composta dal padre Guido (Raoul Bova), la madre Anna (Maria Chiara Giannetta) e i figli Francesca, Sole, Jacopo e Michele. Cosa accadrà nella prossima puntata di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 marzo 2023) La seconda stagione diprosegue con il quarto appuntamento, in onda in prima serata su Canale venerdì 3 marzo. Dopo il debutto dello scorso 15 febbraio, la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta prosegue con due nuovi episodi: ecco cosa accadrà. Nuovi colpi di scena si apprestano a spiazzare il pubblico nel corsodi2. Dopo il successoprima stagione, la serie ha fatto il suo debutto su Canale 5, riportando sul piccolo schermo le complesse vicendefamiglia Borghi, composta dal padre Guido (Raoul Bova), la madre Anna (Maria Chiara Giannetta) e i figli Francesca,, Jacopo e Michele. Cosa accadrà nella prossimadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SCARPOLIN77 : @massimi02112109 Buongiorno mi dispiace x la mamma forza...mollare nai - Mattiabuonocore : Anche domani la replica di Buongiorno Mamma alle 14.10 al posto di Terra Amara, Uomini e Donne e Amici - solojuventuss : @teuta_59 Buongiorno Teuta, non ti vedo più ?? che bella la Sicilia, mamma mia ?? - 64Aleph : @solojuventuss Buongiorno, scusami ma stamane mi piace più quello di tua figlia mamma mia quanta bontà! ???? - SteLLavera2023 : Eccomi... Lesson 1: ' the book in on the table.' . Oh mamma! E adesso come si fa a taggare? Ma il vecchio e amato A… -