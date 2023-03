Bullo | stragista | belva | questurino | indegno | schifo rosso contro Piantedosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) L'insulto, il dileggio, la critica feroce oltre le righe non fa mai bene. Soprattutto se nel mirino ci sono rappresentanti delle istituzioni. Uomini e donne che al di là di come la si pensi politicamente nei loro ruoli e nelle loro cariche rappresentano l'intero Paese. E in queste ore purtroppo il ministro degli Interni, Matteo, è finito in mezzo a una valanga di odio che porta la firma della sinistra. Il tutto per un becero gioco politico: usare i morti di Cutro per colpire l'esecutivo da una delle porte principali, quella del Viminale (accusato in questi giorni dalla stampa progressista anche di "strage di Stato"). Ma il tiro a bersaglio suè cominciato subito, il giorno stesso del suo giuramento. INSULTI ROSSI:, LUPO EI giornaloni di sinistra lo descrivevano così: "All'Interno ...