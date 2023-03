Bugie sulla laurea, suicida per la vergogna. Striscione in aula: La vostra università uccide. Ci dispiace Diana (Di giovedì 2 marzo 2023) “La vostra università uccide. Ci dispiace Diana.” Questo il testo dello Striscione esposto questa mattina da Palazzo Giusso, una delle sedi dell’università L’Orientale di Napoli, in ricordo della studentessa 27enne trovata senza vita ieri sera a Somma Vesuviana. La giovane, secondo quanto ricostruito, aveva annunciato in famiglia la sua imminente laurea in Lettere all’università Federico II, nonostante le mancasse ancora un esame da conseguire prima della tesi. “Diana è una dei tanti, troppi, giovani che si sono tolti la vita negli ultimi anni perché non riuscivano più a sopportare la pressione di un modello di università sempre più meritocratico e competitivo”, dichiara una studentessa del Collettivo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) “La. Ci.” Questo il testo delloesposto questa mattina da Palazzo Giusso, una delle sedi dell’L’Orientale di Napoli, in ricordo della studentessa 27enne trovata senza vita ieri sera a Somma Vesuviana. La giovane, secondo quanto ricostruito, aveva annunciato in famiglia la sua imminentein Lettere all’Federico II, nonostante le mancasse ancora un esame da conseguire prima della tesi. “è una dei tanti, troppi, giovani che si sono tolti la vita negli ultimi anni perché non riuscivano più a sopportare la pressione di un modello disempre più meritocratico e competitivo”, dichiara una studentessa del Collettivo ...

