Brindisi, coniugi ritrovati morti in un casolare di campagna: si indaga per omicidio (Di giovedì 2 marzo 2023) Marito e moglie, in una pozza di sangue, dentro la loro abitazione. Sono stati ritrovati così in un casolare di campagna, nel Brindisino, i cadaveri di Antonio Calò, 70 anni, e della moglie Caterina Martucci, 64 anni. Entrambi, secondo quanto emerso finora, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. L’allarme è scattato quando il fratello di Calò, che abita nelle vicinanze, ha bussato alla porta della loro casa di Serranova, frazione di Carovigno, mercoledì sera, insospettito per il silenzio della vittima durante tutta la giornata. La procura di Brindisi indaga per duplice omicidio, dopo aver escluso l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Non è infatti stata ritrovata l’arma del delitto. Il pubblico ministero ha anche disposto l’autopsia per ricostruire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Marito e moglie, in una pozza di sangue, dentro la loro abitazione. Sono staticosì in undi, nelno, i cadaveri di Antonio Calò, 70 anni, e della moglie Caterina Martucci, 64 anni. Entrambi, secondo quanto emerso finora, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. L’allarme è scattato quando il fratello di Calò, che abita nelle vicinanze, ha bussato alla porta della loro casa di Serranova, frazione di Carovigno, mercoledì sera, insospettito per il silenzio della vittima durante tutta la giornata. La procura diper duplice, dopo aver escluso l’ipotesi di un-suicidio. Non è infatti stata ritrovata l’arma del delitto. Il pubblico ministero ha anche disposto l’autopsia per ricostruire ...

