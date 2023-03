(Di giovedì 2 marzo 2023) I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativamisuracustodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce nei confronti di un giovane, oggi ventenne, ziovittima e residente nelno, per il delitto di violenza sessuale pluriaggravata commessa dall’anno 2018 fino al mese di giugno 2022 ai dnipotina. Stessa misura è stata emessa dal Gip presso il Tribunale diper lo stesso reato commesso dall’indagato da maggiorenne, per alcuni mesi, ai dsemprestessa bambina. L’avrebbe, “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica...

Brindisi, abusava da anni della nipote minorenne: arrestato lo zio 20enne TPI

Le violenze sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2022 in provincia di Brindisi. "Gravissimi e reiterati episodi - scrive la Procura - che venivano consumato in tutte le occasioni in cui restava solo co ...Un 20enne residente in provincia di Brindisi è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una ragazza minorenne. Gli abusi, ...