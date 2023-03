Breve incontro Blinken - Lavrov, Mosca revochi stop a Start (Di giovedì 2 marzo 2023) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un "Breve" incontro con il ministro degli Esteri russo Lavrov, per la prima volta dall'inizio della guerra, e ha fatto pressioni in relazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Il segretario di Stato americano Antonyha avuto un "con il ministro degli Esteri russo, per la prima volta dall'inizio della guerra, e ha fatto pressioni in relazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Heminguaddi : • 1-on-1 Jericho vs. Avalon: match breve. Non avrei dato così tanta offensiva a Avalon. • Intervista in-ring a Chri… - Heminguaddi : #AEWDynamite: • All-Atlantic Championship match: incontro noioso, non un buon opener. • Segmento Elite/HOB: segment… - mmax50 : RT @andreacantelmo8: Antony #Blinken e Sergey #Lavrov hanno avuto un breve incontro a margine del G20 in #India. - ItalynFriends : RT @roccapresidente: Ho incontrato a @Palazzo_Chigi il Presidente del Consiglio, @GiorgiaMeloni. Al centro del cordiale incontro le sfide a… - Maddalenapareti : RT @andreacantelmo8: Antony #Blinken e Sergey #Lavrov hanno avuto un breve incontro a margine del G20 in #India. -