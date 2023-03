Brembo | un 2022 da record nonostante la guerra in Ucraina e l’aumento dei prezzi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Più dura della, più forte dell’inflazione., la multinazionale italiana del freno, ha chiuso l’eserciziocon il miglior bilancio della propria storia: “Tutti i segmenti di riferimento (moto, auto, veicoli commerciali e competizioni, ndr) in cui operiamo hanno contribuito a questo risultato”, ha sintetizzato Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo della società. “Un traguardo raggiunto pur nelle complessita? di un anno caratterizzato in particolare dalle conseguenze dellaine dal perdurare di dinamiche inflazionistiche sui mercati delle materie prime”, ha precisato. Il 2023 è cominciato bene tanto che, salvo significative modifiche della situazione geopolitica e macroeconomica,si attende un’ulteriore crescita, questa volta “solo” attorno al ...

Realizzi del 2,6% perdopo i contie una stima di crescita dei ricavi per il 2023 (+5% circa) che non ha sorpreso gli analisti: il titolo, che a fine febbraio ha raggiunto i massimi ...

Il bilancio. I ricavi netti consolidati del gruppo Brembo nel 2022 ammontano a 3.629 milioni, in crescita del 30,7% rispetto all’anno precedente (+25,1% a parità di cambi). I ricavi netti consolidati ...Bene M.Tecnimont dopo conti, giu' Brembo. Piatta Piaggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 mar - Fuori dal Ftse Mib in evidenza Ariston (+7%) che ha chiuso il 2022 con un utile netto di 140 m ...