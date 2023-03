Brembo | ricavi record di 3 | 6 miliardi Tiraboschi | «Registrato i valori più alti di sempre nella storia dell’azienda»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Brembo:ricavi record 3,6 miliardi, utile balza a 292 milioni - infoiteconomia : Brembo, ricavi record nel 2022 a 3,62 miliardi, ma ebitda e utile deludono - infoiteconomia : *** Brembo: +35,9% utile 2022 a 292,8mln, +30,7% ricavi a 3,63 mld - infoiteconomia : Brembo, ricavi record a 3,6 miliardi, 2023 è partito bene - infoiteconomia : Brembo: ricavi 2022 a 3,6 mld (+31%), dividendo di 0,28 euro -

Realizzi del 2,6% perdopo i conti 2022 e una stima di crescita deiper il 2023 (+5% circa) che non ha sorpreso gli analisti: il titolo, che a fine febbraio ha raggiunto i massimi ...... e il calo di, nonostante un 2022 che si è chiuso con numeri record in termini di, margini e utile netto. Prevale la cautela sull' Euro / Dollaro USA , che continua la seduta con un ...Al MidCap spicca il calo di( - 2,6% a 14,26 euro) . La società bergamasca ha comunicato i risultati finanziari del 2022 , esercizio chiuso con una forte ripresa deie della redditività,...

Brembo, ricavi record a 3,6 miliardi, 2023 è partito bene Agenzia ANSA

Numeri in forte crescita nel 2022 per Brembo, che ha realizzato ricavi netti consolidati per 3,629 miliardi di euro, il 30,7% in più rispetto all'anno precedente (+25,1% a parità di cambi). A parità d ...Il bilancio. I ricavi netti consolidati del gruppo Brembo nel 2022 ammontano a 3.629 milioni, in crescita del 30,7% rispetto all’anno precedente (+25,1% a parità di cambi). I ricavi netti consolidati ...