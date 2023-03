(Di giovedì 2 marzo 2023) Unasanitaria nel nord dell’Amazonia è drammatica. Adulti e bambini malnutriti, malattie infettive, malaria, stupro di ragazze e tratta di esseri umani. E poi operatori sanitari e agenti governativiattacco da parte di cercatori illegali di pietre preziose. Questo è il contesto attuale discusso dallo specialista in diritti umani dei popoli indigena, Flávio de Leão Bastos Pereira, avvocato e professore universitario. Equilibrato e rispettoso con la comunità. Infografica – La biografia dell’Intervistato Flavio de Leao Pereira– Quali sono stati gli impatti dell’invasione delle terreda parte di minatori e taglialegna? L’impatto causato dall’invasione delle terre indigene (in inglese, IL, “Indigenous Lands”) da parte dei minatori, finanziati da trafficanti d’oro illegali e parte di reti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Brasile la lotta per la sopravvivenza degli Yanomami. Tutto il mondo sotto accusa per la crisi umanitaria -… - StrumentiP : #Americhe #Intervista Una crisi sanitaria nel nord dell’Amazonia è drammatica. Questo quanto attuale discusso con l… -

All'alba di domenica mattina ben quattro squadre erano inper la vittoria di tappa con ... Il 26 febbraio la partenza della terza tappa con la lunga traversata verso il. redazione Cuneo... sullaal latifondo e allo strapotere delle multinazionali, sui diritti umani e su quelli ... Anche a me i militari facevano paura, sappiamo tutti cos'è successo in Cile, in Argentina, in. ...È chiaro che per il Presidente laal razzismo è una cosa serie e urgente, e lo era già molto ... L'episodio, preso in carico dalla giustizia sportiva del, ha portato all'eliminazione del ...

Il Brasile punirà il razzismo nel calcio con dei punti di penalità: prendiamo esempio Rolling Stone Italia

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato i rappresentanti del Fronte nazionale dei sindaci (Fnp) per ...Una posizione netta, decisa e all’avanguardia su scala globale, che nessuno era stato mai in grado di prendere prima. E in Italia