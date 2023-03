Brambati: «Inter, scudetto perso ad inizio stagione! Inzaghi deve fare step» (Di giovedì 2 marzo 2023) Massimo Brambati, ospite a TMW Radio, ha detto la sua sulla forza dell’Inter e sulle difficoltà della squadra. Inoltre ha parlato di un problema di Simone Inzaghi che penalizza il gruppo. C’È UN PROBLEMA ? Massimo Brambati, ha parlato delle difficoltà dell’Inter nonostante la forza della sua rosa. L’ex calciatore ha poi detto la sua su Simone Inzaghi: «Io prendo in esame le partite. Se una squadra riesce a battere in casa il Barcellona, a metterla in difficoltà al Camp Nou, a vincere con il Porto e a battere il Napoli che non ha mai perso vuol dire che è molto molto competitiva. Non dimentichiamo inoltre che ha vinto una Supercoppa sdraiando il Milan e poi si è ripetuta nel derby successivo. Allora mi domando come la stessa squadra possa perdere 10 punti su 12 con ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) Massimo, ospite a TMW Radio, ha detto la sua sulla forza dell’e sulle difficoltà della squadra. Inoltre ha parlato di un problema di Simoneche penalizza il gruppo. C’È UN PROBLEMA ? Massimo, ha parlato delle difficoltà dell’nonostante la forza della sua rosa. L’ex calciatore ha poi detto la sua su Simone: «Io prendo in esame le partite. Se una squadra riesce a battere in casa il Barcellona, a metterla in difficoltà al Camp Nou, a vincere con il Porto e a battere il Napoli che non ha maivuol dire che è molto molto competitiva. Non dimentichiamo inoltre che ha vinto una Supercoppa sdraiando il Milan e poi si è ripetuta nel derby successivo. Allora mi domando come la stessa squadra possa perdere 10 punti su 12 con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Brambati: «Inter, scudetto perso ad inizio stagione! Inzaghi deve fare step» - - infoitsport : Brambati: «Inter sta mancando in Serie A! Dopo il Mondiale si parlava…» - NapoliAddict : Brambati: «Inter sta mancando in Serie A! Dopo il Mondiale si parlava…» #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | I… - internewsit : Brambati: «Inter sta mancando in Serie A! Dopo il Mondiale si parlava...» - - sportli26181512 : TMW Radio - Brambati: 'Milan e Inter, troppi i -18 dalla vetta': A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivat… -