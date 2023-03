Borussia Dortmund: il punto sul rinnovo di Reus (Di giovedì 2 marzo 2023) In scadenza a giugno, Marco Reus potrebbe rinnovare il contratto con il Borussia Dortmund: secondo WAZ l'offerta è di un ingaggio... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023) In scadenza a giugno, Marcopotrebbe rinnovare il contratto con il: secondo WAZ l'offerta è di un ingaggio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 9 - La #Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca ???? tra Coppa UEFA e Europa League in 9 doppi conf… - sportli26181512 : Borussia Dortmund: il punto sul rinnovo di Reus: In scadenza a giugno, Marco Reus potrebbe rinnovare il contratto c… - Calciodiretta24 : Borussia Dortmund - RB Lipsia: diretta live e risultato in tempo reale - LFCYussef6 : RT @InterHubOff: ???? Inter, piace molto Naby Keita (in scadenza): ci sono già stati dei contatti con l'entourage del centrocampista 28enne,… - albaaaaaaaah : RT @InterHubOff: ???? Inter, piace molto Naby Keita (in scadenza): ci sono già stati dei contatti con l'entourage del centrocampista 28enne,… -