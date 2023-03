Borse europee deboli in attesa dei nuovi dati sull'inflazione. Tesla spaventa St (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli investitori continuano a temere una stretta di politica monetaria più aggressiva del previsto. L'euro ritraccia contro il dollaro, debole lo yen. Giù il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli investitori continuano a temere una stretta di politica monetaria più aggressiva del previsto. L'euro ritraccia contro il dollaro, debole lo yen. Giù il petrolio

Borse europee deboli in attesa dei nuovi dati sull'inflazione. Tesla spaventa St Giù il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'inflazione e la politica monetaria delle banche centrali restano i principali fattori capaci di orientare l'andamento delle Borse europee nella seduta di ... Borsa: Milano apre in ribasso, Ftse Mib - 0,3% Avvio in calo per le Borse europee . Francoforte - 0,88% con il Dax a 15.171 punti. Parigi - 0,03% con il Cac 40 a 7.232 punti. Londra registra un - 0,31% con il Ftse 100 a 7.890 punti. L'impatto della ripresa cinese sulle Borse europee: ecco tutti i numeri Il Sole 24 ORE Saipem: Rfi, efficace contratto da 529mln per alta velocita' Firenze