Borse di dottorato PNRR: oltre 726 milioni di euro dal MUR (Di giovedì 2 marzo 2023) Borse di dottorato PNRR: nella giornata di oggi, giovedì 2 marzo 2023, il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti n. 117 e 118, mediante i quali viene definita la ripartizione delle risorse economiche stanziate. In particolare, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha apportato un investimento di oltre ... TAG24.

