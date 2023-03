Borse deboli, per Lagarde possibili rialzi tassi oltre marzo. Tesla spaventa St (Di giovedì 2 marzo 2023) Per la presidente della Bce bisognerà vedere l'andmaento dei dati macroeconomici. Gli investitori continuano a temere una stretta di politica monetaria più aggressiva del previsto. L'euro ritraccia contro il dollaro, debole lo yen. Sale lo spread, giù il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Per la presidente della Bce bisognerà vedere l'andmaento dei dati macroeconomici. Gli investitori continuano a temere una stretta di politica monetaria più aggressiva del previsto. L'euro ritraccia contro il dollaro, debole lo yen. Sale lo spread, giù il petrolio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalvaTo76896656 : RT @sole24ore: ??#Borse europee deboli, per #Lagarde tassi in rialzo oltre marzo. #Tesla spaventa #St: - sole24ore : ??#Borse europee deboli, per #Lagarde tassi in rialzo oltre marzo. #Tesla spaventa #St: - infoiteconomia : Borse europee deboli in attesa dei nuovi dati sull'inflazione - amicosssss : Le borse europee sono attese deboli, gli investitori sono preoccupati per l'inflazione e i tassi di interesse. I fu… - infoiteconomia : Borse UE chiudono deboli ma bilancio febbraio è positivo -