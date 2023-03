Borsa: Milano peggiora e cede lo 0,7% con Stm pesante, bene Tim (Di giovedì 2 marzo 2023) peggiora da subito Piazza Affari con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,7% ma tiene i 27mila punti. A pesare sul listino più di altri StMicroelectronics ( - 6,2%) . Realizzi poi su Moncler ( - 1,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023)da subito Piazza Affari con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,7% ma tiene i 27mila punti. A pesare sul listino più di altri StMicroelectronics ( - 6,2%) . Realizzi poi su Moncler ( - 1,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Borsa: Milano apre a -0,3%. Ftse Mib a 27.233 punti #ANSA - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 2 marzo: Ftse Mib negativo, Btp rende il 4,6% - fisco24_info : Borsa: Milano peggiora e cede lo 0,7% con Stm pesante, bene Tim: Realizzi su Moncler, prosegue la discesa di Mps. - BJLiguria : Borsa: Milano apre in ribasso, Ftse Mib -0,3% - bizcommunityit : #Borse oggi in diretta | Ftse Mib in rosso, il Btp rende il 4,6% con i falchi tornati ad aleggiare #finanzaemercati -