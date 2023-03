Boom di dimissioni volontarie nel Lazio (Di giovedì 2 marzo 2023) In Italia è record di dimissioni volontarie. I dati degli ultimi tre mesi del 2022 parlano di 562mila dimissioni, ben 35 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2021 (+6,6%) di cui, secondo il dato regionale Inps, se ne registrano 152mila solo ne Lazio dove Roma pesa per l’87%. Nell’ultimo trimestre 2022 hanno lasciato il posto in 152mila. Ma l’87% delle dimissioni volontarie si è registrato nella Capitale Tra questi nella Capitale si contano 74.735 uomini 49.454 donne. Numeri impietosi legati a condizioni contrattuali precarie con stipendi sempre più bassi. A lasciare il posto di lavoro secondo i dati del Ministero sono soprattutto impiegati (11,85%); commessi e adetti alle vendite (9,29%); operai specializzati (6,24%); operai generici (4,18%). “Le dimissioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) In Italia è record di. I dati degli ultimi tre mesi del 2022 parlano di 562mila, ben 35 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2021 (+6,6%) di cui, secondo il dato regionale Inps, se ne registrano 152mila solo nedove Roma pesa per l’87%. Nell’ultimo trimestre 2022 hanno lasciato il posto in 152mila. Ma l’87% dellesi è registrato nella Capitale Tra questi nella Capitale si contano 74.735 uomini 49.454 donne. Numeri impietosi legati a condizioni contrattuali precarie con stipendi sempre più bassi. A lasciare il posto di lavoro secondo i dati del Ministero sono soprattutto impiegati (11,85%); commessi e adetti alle vendite (9,29%); operai specializzati (6,24%); operai generici (4,18%). “Le...

