BOOM! Anna Oxa verso Domenica In. Ma la trattativa sembra destinata a naufragare (Di giovedì 2 marzo 2023) Anna Oxa - © Salvo La Fata Chissà che il silenzio sanremese di Anna Oxa non fosse strategico. L'artista pugliese, infatti, se nella cittadina ligure ha optato per un costante "no comment", adesso è disposta a parlare. E come se è disposta a parlare. Che poi ciò che venga detto risulti di difficile comprensione, è decisamente un'altra storia. D'altro canto, l'artista è talmente alta da risultare quasi irraggiungibile ai più. Fatto sta che, non paga delle decine di migliaia di euro incassate per l'intervista a Belve, la Oxa vorrebbe ora accettare l'invito di Mara Venier nella sua Domenica In. La trattativa, tuttavia, ci risulta particolarmente ostica e sembrerebbe destinata a naufragare. Le ragioni sono sostanzialmente due e vanno a braccetto: la prima risiede nel cachet, la seconda ...

