Bonus pubblicità, al via le domande: cambia la platea, nuove regole 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono partite le domande per il Bonus pubblicità 2023, il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Dal 1° marzo al 31 marzo 2023 le imprese che investono in pubblicità possono prenotare il credito di imposta che da quest'anno torna all'aliquota originaria del 75%. Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro e le risorse saranno ripartite in misura proporzionale al credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle richieste presentate. Bonus pubblicità 2023, cos'è L'agevolazione consiste in un credito di imposta, proporzionato all'investimento, riservato ad imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano ...

Bonus pubblicità 2023: al via le prenotazioni. Investi con Savonanews Apre oggi lo sportello per accedere al bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2023. L'invio delle comunicazioni per prenotare il credito d'imposta è possibile da oggi 1° fino al 31 marzo 2023. Bonus pubblicità . Le FAQ da leggere prima di presentare domanda Il dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato alcune FAQ sul bonus pubblicità . Rettifica della domanda già presentata, modifica della dichiarazione sostitutiva, sono solo alcuni degli aspetti analizzati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria del ...