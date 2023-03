Bonus mobili nel 730: dagli scontrini alle rate, tutti i documenti da conservare (Di giovedì 2 marzo 2023) Non sono necessari la fattura e il bonifico parlante ma lo scontrino deve riportare natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed essere riconducibile al contribuente titolare della carta Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Non sono necessari la fattura e il bonifico parlante ma lo scontrino deve riportare natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed essere riconducibile al contribuente titolare della carta

