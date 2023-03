Bonus edilizi, Ruffini (Entrate): “Le banche non hanno finito la capienza fiscale: possono assorbire altri 7 miliardi di detrazioni l’anno” (Di giovedì 2 marzo 2023) Il tema era già emerso nei giorni scorsi, durante il primo confronto del governo con le imprese e gli istituti di credito a valle dell’inatteso decreto che ha bloccato la cedibilità dei crediti fiscali. Il Mef aveva fatto presente che la capacità fiscale delle banche, esaurita secondo l’Abi che di conseguenza chiedeva la possibilità di compensare le detrazioni con gli F24 dei clienti, non risultava tale. Ora arriva la conferma del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che in audizione alla commissione Finanze della Camera ha spiegato: “Considerando le rate dei Bonus edilizi attualmente a disposizione delle banche per il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Il tema era già emerso nei giorni scorsi, durante il primo confronto del governo con le imprese e gli istituti di credito a valle dell’inatteso decreto che ha bloccato la cedibilità dei crediti fiscali. Il Mef aveva fatto presente che la capacitàdelle, esaurita secondo l’Abi che di conseguenza chiedeva la possibilità di compensare lecon gli F24 dei clienti, non risultava tale. Ora arriva la conferma del direttore dell’Agenzia delle, Ernesto Maria, che in audizione alla commissione Finanze della Camera ha spiegato: “Considerando le rate deiattualmente a disposizione delleper il 2023, pari a circa 9,5di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e ...

