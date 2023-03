Bonus edilizi e cessione dei crediti, Ruffini (Agenzia delle entrate): «Sul 110% le frodi sono il 5% del totale» (Di giovedì 2 marzo 2023) In videoconferenza, la Commissione finanze della Camera ha ascoltato il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il tema è caldo, ovvero quello della cessione dei crediti relativi ai Bonus edilizi sui quali il governo è intervenuto con un decreto ad hoc lo scorso 16 febbraio. È di ieri, 1 marzo, la notizia che la misura del SuperBonus 110%, ad esempio, ha avuto un impatto sul deficit italiano. Lo ha rilevato l’Istat, supportando le cautele della maggioranza riguardo alla pericolosità di questi Bonus per le casse pubbliche. Ruffini ha parlato di frodi intercettate sui Bonus edilizi per un ammontare di circa 9 ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) In videoconferenza, la Commissione finanze della Camera ha ascoltato il direttore dell’, Ernesto Maria. Il tema è caldo, ovvero quello delladeirelativi aisui quali il governo è intervenuto con un decreto ad hoc lo scorso 16 febbraio. È di ieri, 1 marzo, la notizia che la misura del Super, ad esempio, ha avuto un impatto sul deficit italiano. Lo ha rilevato l’Istat, supportando le cautele della maggioranza riguardo alla pericolosità di questiper le casse pubbliche.ha parlato diintercettate suiper un ammontare di circa 9 ...

