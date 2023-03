Bonus carburante | brutte notizie | non è più così conveniente

(Di giovedì 2 marzo 2023) Novità dal fronte, perché non èquest’anno e quali sono tutte le modifiche apportate Suledizione 2023 ci sono alcune novità da non poter ignorare. La Legge di Bilancio ha riassegnato i fondi per quanto riguarda le agevolazioni sulma anche apportando delle modifiche. Ilnon sarà più– Ilovetrading.itIl, già esistente nel 2022, prevede adesso un importo fino a 200 euro erogato dai datori di lavoro privati ai dipendenti in forma di buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburanti, incluse le ricariche dei veicoli elettrici. Ma come conseguenza di una modifica al testo del decreto legge 5/2023, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloFossen : Almeno la richiesta per il bonus carburante è andata a buon fine... - Ticonsiglio : ??Bonus carburante autotrasporto 2023 gas naturale: a chi spetta e come funziona La guida al bonus carburante autotr… - Salvitus1 : RT @VinnieVegaPF: @dottorbarbieri @rubino7004 @MagisterZatta @marcantonio_83 OK, l’auto ha le gomme a terra e non c’è più carburante nel se… - VinnieVegaPF : @dottorbarbieri @rubino7004 @MagisterZatta @marcantonio_83 OK, l’auto ha le gomme a terra e non c’è più carburante… - infoiteconomia : Bonus carburante autotrasporto persone 2023: come funziona, domanda -

... che ha approvato il modello per comunicare l'ammontare degli stessi (vedi articolo "... in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di, effettuato nel terzo trimestre 2022. Lo ...... è anche un risparmio interessante in un periodo di caro. Nel momento in cui acquistiamo ... Risparmiare sui mezzi pubblici: quali sono le agevolazioni 2023 Ma quali sono ie le ......un conto di 703 euro per la bonifica del serbatoio e la sostituzione della pompa dele ... netturbini patteggiano la pena Incentivi auto nuove,subito esauriti per benzina e gasolio, ...

Bonus carburante per autotrasporto passeggeri: come funziona Benessere Economico

Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...Pezzo di cartone nella bocchetta degli scontrini della colonnina self. Così l'uomo recuperava i “bonus“ per i rifornimenti non andati a buon fine ...