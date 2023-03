Bonadio-Djere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Riccardo Bonadio se la vedrà contro Laslo Djere negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Santiago 2023, torneo di scena sulla terra battuta della città cilena. Il ventinovenne friulano (n° 182 del ranking mondiale) ha stupito tutti passando le qualificazioni e vincendo la prima partita a livello di circuito maggiore battendo in due set l’esperto colombiano Daniel Elahi Galan. Adesso l’asticella si alza notevolmente contro il forte serbo, vero e proprio esperto della superficie. Quest’ultimo si trova ormai da tanti anni nel grande tennis, in cui può vantare ben due titoli (entrambi ottenuti sul rosso). Il giocatore balcanico partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. A Bonadio, infatti, servirà un’altra piccola impresa per continuare la propria settimana da sogno. In palio per ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Riccardose la vedrà contro Laslonegli ottavi di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sulla terra battuta della città cilena. Il ventinovenne friulano (n° 182 del ranking mondiale) ha stupito tutti passando le qualificazioni e vincendo la prima partita a livello di circuito maggiore battendo in due set l’esperto colombiano Daniel Elahi Galan. Adesso l’asticella si alza notevolmente contro il forte serbo, vero e proprio esperto della superficie. Quest’ultimo si trova ormai da tanti anni nel grande tennis, in cui può vantare ben due titoli (entrambi ottenuti sul rosso). Il giocatore balcanico partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. A, infatti, servirà un’altra piccola impresa per continuare la propria settimana da sogno. In palio per ...

