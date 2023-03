Bonaccini (Pd): 'Sorpreso dalla sconfitta, ma voglio dare una mano a Elly Schlein' (Di giovedì 2 marzo 2023) Stefano Bonaccini è lo sconfitto delle ultime primarie del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera il governatore dell'Emilia Romagna ha però confermato di volersi mettere a disposizione di Elly ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 marzo 2023) Stefanoè lo sconfitto delle ultime primarie del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera il governatore dell'Emilia Romagna ha però confermato di volersi mettere a disposizione di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - RobiC_tw : @ComunistaRosso Guarda io di certo non sono andata a votare ma ti posso assicurare che qua nel sud Sardegna ci sono… - AnStorti : Molto sorpreso che bonaccini abbia perso in veneto e lombardia - La_Sestina : RT @_matteo_negri: ?? Elly #Schlein ha sorpreso tutti con la sua elezione a segretaria del #PartitoDemocratico. Per commentarla ho intervist… - _matteo_negri : ?? Elly #Schlein ha sorpreso tutti con la sua elezione a segretaria del #PartitoDemocratico. Per commentarla ho inte… -