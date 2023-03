Bomba carta a negozi | tre arresti e sette indagati a Siracusa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... durinsland : @S0ULMATAE_ verissimo, comunque mi dispiace perché le situazioni sono sempre due: su carta sembra fighissimo, lo gu… - leoffertediJoy : ?? ERRORE O BOMBA?? ?? Scottonelle Carta Igienica Soffice e Trapuntata, Confezione da 48 Rotoli ?? Passa da 35,27€… - DealandiaItalia : PREZZO BOMBA???? Amazon ???? Idena 209283 - Quaderno DIN A7, quadrato, carta crema, 192 pagine, 80 g/m², copertina ri… - _claudio_dm : RT @marcoleno8: Gasperini ti avrei lanciato una bomba carta in macchina - marcoleno8 : Gasperini ti avrei lanciato una bomba carta in macchina -

I carabinieri hanno arrestato i tre presunti autori degli attentati dinamitardi a tre esercizi commerciali a Siracusa commessi nel settembre del 2021, in piena notte, con bombe. Gli indagati gestivano anche una piazza di spaccio aperta h24. Durante l'operazione militari dell'Arma hanno anche sequestrato droga e materiale esplodente. Nei confronti dei tre indagati, di ...Catturati gli autori degli attentati dinamitardi in danno di tre esercizi commerciali del capoluogo aretuseo: nel settembre del 2021, in piena notte, avevano posizionato bombegenerando forte allarme sociale in tutta la città. Gli indagati gestivano anche un'articolata piazza di spaccio aperta h24. Sequestrata droga e materiale esplodente. Le indagini effettuate ...Forse l'omosessualità e la transessualità sono laatomica che Satana stava cercando perché, ... Queste ultime potevano essere sullamigliori candidate per minare le fondamenta della Chiesa, ...

SIRACUSA - Sono stati catturati gli autori degli attentati dinamitardi contro tre esercizi commerciali a Siracusa avvenuti nel settembre del 2021. Gli ...