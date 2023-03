Bollo auto 2023: sospensione dal pagamento della tassa automobilistica, ecco come non pagare il tributo (Di giovedì 2 marzo 2023) Bollo auto sospeso per tutto l’anno, è possibile? Chi può richiedere l’interruzione del pagamento del tributo? Più di qualcuno, vorrebbe non pagare il Bollo auto, pochi ci riescono, la tassa di proprietà, come tale, va versata con cadenza annuale. Sicuramente, capire le regole principali sul versamento della tassa automobilistica può diventare innervosire molto, la complessa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023)sospeso per tutto l’anno, è possibile? Chi può richiedere l’interruzione deldel? Più di qualcuno, vorrebbe nonil, pochi ci riescono, ladi proprietà,tale, va versata con cadenza annuale. Sicuramente, capire le regole principali sul versamentomobilistica può diventare innervosire molto, la complessa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tax_analysis : RT @tax_analysis: La proroga COVID per la notifica del bollo auto e altri tributi a sua volta proroga anche il termine per il contribuente… - laltraguanciama : RT @ClassistaC: @FrancyMasse @NostraD64669142 @laltraguanciama Eh, il problema è se non ci aumenteranno alle stelle i costi di benzina, ass… - ClassistaC : @FrancyMasse @NostraD64669142 @laltraguanciama Eh, il problema è se non ci aumenteranno alle stelle i costi di benz… - Bri_Fitz_ : @IlGualty @noianononhodet1 In Norvegia hanno messo il bollo sulle auto elettriche per compensare i mancati introiti delle termiche. - tax_analysis : La proroga COVID per la notifica del bollo auto e altri tributi a sua volta proroga anche il termine per il contrib… -