Bollette | gas a febbraio scende del 13% rispetto a gennaio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Buone notizie in arrivo sul fronte delle bollette energetiche. Previste riduzioni per le tariffe del gas di febbrai… - Recommon : ?? 1/ #ENI annuncia un utile operativo adjusted x il 2022 di 20,4 miliardi di €, i profitti più alti di sempre e più… - tusciaweb : “Bollette del gas in calo, ma incombe la scadenza del taglio degli oneri di sistema” Roma - Riceviamo e pubblichia… - MediasetTgcom24 : Bollette, Arera: gas ancora in calo: -13% rispetto a gennaio #gas - Staffetta : RT @ominodellaluce: Appena comunicato da @ARERA_it il prezzo del gas di Febbraio 2023 (Cmem) Per quanto riguarda il Toto-Bollette previsio… -

ROMA - Prosegue il calo delledel. La tariffa per il mese di febbraio a carico di cittadini e piccole imprese scenderà del 13 per cento, che si aggiunge al meno 34,2 per cento già applicato per il mese di gennaio. Una ...La tariffa deldi febbraio sul mercato tutelato scende a 86,45 centesimi di euro al metro cubo, il 13% in meno rispetto a quella di gennaio, che già aveva visto una decisa riduzione. Lo rende noto l'Arera, l'......il risparmio più elevato è stato ottenuto sulleelettriche ; la famiglia nel mercato libero ha speso 615 euro (il 53% in meno rispetto a chi era nel tutelato), mentre per la bolletta del...

Bollette luce e gas, chi ha risparmiato di più Adnkronos

A febbraio questo prezzo medio del Psv è stato 56,87 euro al megawattora. Bolletta gas, la spesa per famiglia La riduzione per il mese di febbraio secondo Arera si avvicina a compensare gli alti ...Scendono ancora le bollette del gas. La tariffa sul mercato tutelato diminuisce in febbraio del 13% rispetto a gennaio, a 86,45 centesimi di euro al metro cubo. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubbl ...