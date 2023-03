Bollette, Arera: gas ancora in calo: - 13% rispetto a gennaio (Di giovedì 2 marzo 2023) Riduzione vicina compensare alti livelli ultimo anno La riduzione per il mese di febbraio, secondo Arera, si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell'ultimo anno. La spesa gas ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 marzo 2023) Riduzione vicina compensare alti livelli ultimo anno La riduzione per il mese di febbraio, secondo, si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell'ultimo anno. La spesa gas ...

