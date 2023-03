Bold Glamour | impazza il nuovo filtro delle polemiche

(Di giovedì 2 marzo 2023) Life&People.it La piattaforma più amata dalla Gen Z (e non solo) continua ad essere al centro del dibattito internazinale. Dopo il mascara trend sta infatti spopolando unspeciale su Tik Tok, nominato “” (in italianoaudace), in grado di migliorare e valorizzare al massimo il viso di chi lo utilizza grazie a una tecnologia d’avanguardia. E mentre centinaia di migliaia di teenager usano ilnei loro video e nei loro contenuti, ci si domanda ancora una volta quanto queste modifiche siano dannose per i giovani. Cos’è ile che cosa fa? Il “” non è altro che uno degli ultimi trend più utilizzati sul social network cinese, complice il ...

I social media sono implacabili e gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili alla pressione sociale esercitata su di loro. TikTok sta subendo una rivoluzione grazie al nuovo filtro, ma ci sono alcune voci critiche che mettono in guardia l'utilizzo tra i giovanissimi . Questa nuova funzione utilizza un algoritmo che rende il viso più giovane, eliminando le rughe

Un volto perfettamente levigato, trucco impeccabile, occhi luminosi e naso all'insù: dove la chirurgia plastica non arriva, ci pensa il filtro "Bold Glamour" trend su