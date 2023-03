Bold Glamour | cos’è il filtro TikTok che “promuove una bellezza irrealistica”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ildista diventando virale per lo standard diche propone, definito particolarmente pericoloso in quanto stravolge l’intera fisionomia di una persona. Affina il mento, riempie le sopracciglia, leviga la pelle, illumina le guance… È unestremamente efficace, tanto che gli utenti social ne hanno immediatamente sottolineato il pericolo. @joannajkenny DON’T USE THIS FILTER ?? This is the viral filter everyone is using rn. Tell me honestly, have you ever not shown up irl because of how you’ve misrepresented yourself on social media? If so, you’re not alone ???? You deserve to live a full and happy life without worrying about how you look doing it ? #poresnotflaws #...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Filtro Bold Glamour, il nuovo filtro di TikTok che sta spaventando gli utenti - FQMagazineit : Bold Glamour, il nuovo realistico filtro di TikTok scatena le polemiche: “Non dovrebbe essere legale” - headandthoughts : Voglio svegliarmi ogni mattina con il filtro bold glamour di TikTok incorporato - ladyviolettt : Questo nuovo filtro Bold Glamour di tiktok che non sembra nemmeno un filtro è pericolosissimo. - MIiracleAligner : Solo su di me il filtro di TikTok bold glamour è fintissimo e sono ORRIDA -

Ancora critiche per TikTok . Questa volta a scatenare le reazioni degli utenti è il filtro "" (in italiano "audace"), che "migliora" le caratteristiche del viso in modo talmente convincente da impedire di distinguere la finzione dell'app dalla realtà. Allo stato attuale, ...I social media sono implacabili e gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili alla pressione sociale esercitata su di loro. TikTok sta subendo una rivoluzione grazie al nuovo filtro, ma ci sono alcune voci critiche che mettono in guardia l'utilizzo tra i giovanissimi . Questa nuova funzione utilizza un algoritmo che rende il viso più giovane, eliminando le rughe e ...... ha stupito e conquistato per il suo grande talento, ma anche per il suo stile unico e. Dai ...via Instagram Molto bello e deciso anche il trucco occhi nero con coda felina ultrache la ...

