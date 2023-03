Blitz di “sabotatori ucraini” in Russia: “Ci sono ostaggi” (Di giovedì 2 marzo 2023) sono ore di fortissima tensione quelle che stanno intercorrendo tra Russia e Ucraina. Come riportato in mattinata dai media della Federazione, in particolare dall’agenzia Interfax, almeno 40 sabotatori ucraini sarebbero penetrati in territorio russo, più specificatamente nell’oblast di Bryansk (a circa 30 chilometri dal confine con l’Ucraina), prendendo in ostaggio quattro civili russi. Si tratterebbe di due adulti e due bambini nel villaggio di Sushany. Pochissimi minuti dopo, gli stessi media hanno riportato la notizia di una riunione d’emergenza al Cremlino, da parte del consiglio di sicurezza nazione della Federazione Russa, poi però smentita dopo circa un’ora. Mosca già parla di un attacco terroristico, Kiev smentisce categoricamente, i servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno affermato di essere ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 marzo 2023)ore di fortissima tensione quelle che stanno intercorrendo trae Ucraina. Come riportato in mattinata dai media della Federazione, in particolare dall’agenzia Interfax, almeno 40sarebbero penetrati in territorio russo, più specificatamente nell’oblast di Bryansk (a circa 30 chilometri dal confine con l’Ucraina), prendendo ino quattro civili russi. Si tratterebbe di due adulti e due bambini nel villaggio di Sushany. Pochissimi minuti dopo, gli stessi media hanno riportato la notizia di una riunione d’emergenza al Cremlino, da parte del consiglio di sicurezza nazione della Federazione Russa, poi però smentita dopo circa un’ora. Mosca già parla di un attacco terroristico, Kiev smentisce categoricamente, i servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno affermato di essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Mosca parla di “attacco terroristico”, Kiev smentisce. Sono ore di fortissima tensione tra #Russia e #Ucraina ??… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Blitz in un villaggio russo nella regione di Bryansk: 4 persone in ostaggio, anche 2 bimbi. Mosca: “Sabotatori ucraini… - Radio1Rai : #Ucraina Mosca accusa Kiev per un blitz di sabotatori che avrebbe preso ostaggi nella regione di Bryansk. Provocazi… - Oratore22 : RT @fattoquotidiano: Blitz in un villaggio russo nella regione di Bryansk: 4 persone in ostaggio, anche 2 bimbi. Mosca: “Sabotatori ucraini… - fattoquotidiano : Blitz in un villaggio russo nella regione di Bryansk: 4 persone in ostaggio, anche 2 bimbi. Mosca: “Sabotatori ucra… -