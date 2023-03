Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Senza entrare nel merito, ma se #USA e #UE danno armi all’#Ucraina, perché la #Cina, o chiunque, non può darle alla… - notizienet : Blinken, la Russia prolunghi iniziativa sul grano - Accordo in scadenza questo mese - News24_it : Blinken, la Russia prolunghi iniziativa sul grano - GregoMassimo : Guai alla Cina se dà armi alla Russia, strepita Blinken. Ma la Nato infarcisce di armi la Ucraina Alla Nato è lec… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Il segretario di Stato americano #Blinken ha chiesto, in occasione di una riunione del #G20 alla quale ha partecipato anche… -

Il segretario di Stato americano Antonyha chiesto, in occasione di una riunione del G20 alla quale ha partecipato anche la, che Mosca rinnovi l'accordo negoziato dalle Nazioni Unite per consentire le esportazioni di grano ...... due adulti e due bambini 10:24: presa d'ostaggi in regione di Bryansk, vicino alla frontiera con l'Ucraina 07:34 G20. Mosca: incontro Lavrov -non è avvenuto per posizione Usa 06:57 ...Il segretario di Stato americano Antonyha chiesto alladi rinnovare quanto prima l'accordo. 'È imperativo che il G20 si esprima a nome dell'espansione della Grains Initiative per ...

Blinken, la Russia prolunghi iniziativa sul grano - Nord America Agenzia ANSA

Blinken sull'accordo per l'esportazione di grano ucraino. "È imperativo che il G20 si esprima a nome dell'espansione della Grains Initiative per rafforzare la sicurezza alimentare per i più vulnerabil ...Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto, in occasione di una riunione del G20 alla quale ha partecipato anche la Russia, che Mosca rinnovi l'accordo negoziato dalle Nazioni Unite pe ...