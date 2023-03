Blinken incontra Lavrov invitando la Russia a ragionare sul ‘New Star’ e sul blocco del grano | poi ‘avverte’ la Cina | “Sanzioni a chi aiuta Mosca”

(Di giovedì 2 marzo 2023) “Gli Stati Uniti hanno detto allache l’assistenza militare di Pechino asarebbe un problema serio per le relazioni bilaterali” dunque, ha poi aggiunto, “L’assistenza militare dellaallacomporterebbe conseguenze, comprese“. Eccolo, ‘sempre pronto alla minaccia’, Antony, segretario di Stato americano, nell’ambito della conferenza stampa da Nuova Delhi, margine della riunione del G20.: “Ho spiegato ache, fino a quando necessario, continueremo a sostenere la difesa dell’Ucraina, ed ho chiesto che larientri nel trattato de New Start” A rendere ‘speciale’ questo briefing con i media, il fatto che, ad un anno dall’invasione russa in Ucraina,ha avuto ...

Saltano i bilaterali: il Segretario di Stato americano Anthonynonl'omologo russo Lavrov. Uno strappo non sanabile per gli Stati Uniti sinché la Russia negherà l'illegalità della ...Il segretario di Stato Usa, Antony, in queste ore in visita in Kazakistan e Uzbekistan, ha escluso di incontrare il capo della diplomazia di Mosca, Sergei Lavrov, o il suo omologo cinese, ...: irresponsabile Il messaggio alla nazione del presidente dopo la storica visita di Biden a ... "L'Ucraina e la Polonia possono contare sull'Itallia" La presidente del consiglioil ...

Il segretario di Stato americano e il ministro degli Esteri russo si sono parlati a margine dell’evento. Ma gli stati membri non sono riusciti a trovare l’intesa su una dichiarazione congiunta, la gue ...Mosca: gli attacchi con droni degli ucraini contro basi militari in Russia non avrebbero potuto essere effettuati senza l’aiuto degli Usa ...