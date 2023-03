Bleona | la leonessa dell' Isis | condannata a tre anni per terrorismo internazionale

(Di giovedì 2 marzo 2023) La ventenne kosovara,Tafallari , domiciliata a Milano , in via Padova, che esaltava lo stato islamico sui social, è statain appello per(imputazione ...

La ventenne kosovara, Bleona Tafallari, domiciliata a Milano, in via Padova, che esaltava lo stato islamico sui social, è stata condannata in appello per terrorismo internazionale ...Bleona Tafallari si trovava ai domiciliari con il divieto di usare i social. L’appello dell’Assise ha confermato la condanna e riqualificato il reato.