Biscotti mimosa dietetici | una delizia light per la festa delle Donne

Leggi su donnaup

(Di giovedì 2 marzo 2023) Lasi avvicina, l’8 marzo è un trionfo di mimose e dolcezze che meriteremmo ogni giorno dell’anno. Approfittiamone per ritagliarci un po’ di tempo con le amiche di sempre, coccoliamoci e coccoliamole con questini delicati e golosi che ricordano in miniatura la trionfale torta a noi dedicata (qui trovate le ricetta completa per realizzarla), con un vantaggio in più: sono, leggerissimi e. Contengono circa 140 calorie all’etto, sono senza grassi, senza zuccheri, ma sprigionano una golosità inaudita. Non ci credete? Allora mettetevi al lavoro e prepariamoli insieme per festeggiare come astuzia femminile impone: concedendoci un peccato di gola senza sensi di colpa alcuno!...