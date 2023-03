Bimbo di 7 anni fa scoppiare un palloncino e muore soffocato

(Di giovedì 2 marzo 2023) . La tragedia si è consumata a Vicenza Si terranno questo pomeriggio i funerali del bambino morto dopo lo scoppio di un. La tragedia, avvenuta a Montegaldella, in provincia di Vicenza, è avvenuta alla presenza della nonna. Il bambino stava giocando con un, quando inavvertitamente lo ha addentato, provocandone a rottura. Alcuni frammenti sono finiti per ostruire le vie respiratorie, provocando la perdita dei sensi del bambino. Tempestivamente la nonna ha chiamato il 118 e i soccorritori hanno applicato le manovre di rianimazione, ma vedendo che il bambino non riusciva a riprendersi, lo hanno traferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove il piccolo è stato ricoverato in coma. Tuttavia, le sue funzioni vitali erano già state compromesse per la mancanza di ossigeno al cervello. Leggi anche: Inchiesta Covid di Bergano, ...

Vicenza, fa scoppiare il palloncino in bocca: bambino di 7 anni muore soffocato il Resto del Carlino

«È un momento molto triste per noi». Così rispondono le insegnanti della scuola elementare di Montegaldella, Vicenza, in merito alla morte di Alessandro Di Lorenzo Antinori, il bimbo di 7 anni… Leggi ...I genitori del piccolo Alessandro, il bimbo di 7 anni di Montegaldella, in provincia di Vicenza, morto soffocato dopo lo scoppio di un palloncino di ...