Bimba italiana muore all'asilo nido in Belgio dopo una caduta. Sospetti sulla maestra, indagini per percosse. I genitori: «Voragine nel cuore» (Di giovedì 2 marzo 2023) Una Bimba di sei mesi di origini italiane è morta questa notte in Belgio in seguito alle ferite riportate nella caduta in un asilo nido. Secondo quanto dichiarato dall'educatrice che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 2 marzo 2023) Unadi sei mesi di origini italiane è morta questa notte inin seguito alle ferite riportate nellain un. Secondo quanto dichiarato dall'educatrice che...

