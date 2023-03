Biathlon | sprint maschile Nove Mesto 2023 | vince sempre J Boe | male gli azzurri

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo l’interruzione per i Mondiali di Oberhof torna la Coppa del Mondo dida, ma non cambia la sostanza. Ovvero che Johannes Boe èpiù dominante elache apre il fin settimana sloveno: si tratta del settimo successo su altrettante gare disputate per il fenomeno norvegese in questo nuovo anno solare in CdM. Perfetto sugli sci, ancor di più al tiro ed è senza dubbio alcuno il super favorito per la gara ad inseguimento. Il fratello Tarjej per l’ennesima volta deve accontentarsi della seconda piazza. Sul terzo gradino del podio ci sale Christiansen per un’altra tripletta norvegese, la quinta in questa stagione di Coppa. Tommaso Giacomel offre una più che buona prestazione sugli sci, ma incappa in un brutto secondo poligono ...

La diretta testuale della sprint maschile di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.

Archiviati i Mondiali di Oberhof, la CdM riparte dalla Repubblica Ceca ed entra nella sua fase finale e decisiva. La tappa di Nove Mesto, però, sarà priva del