Biathlon | sprint maschile Nove Mesto 2023 oggi in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilcon glie ladelladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di. Dopo un mese di stop per la disputa dei Mondiali è il momento di tornare in pista per la Coppa del Mondo, che fa tappa in Repubblica Ceca. Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 2 marzo, alle ore 16.10. La gara verrà trasmessa insu Eurosport, mentre lasarà affidata a Eurosport Player. SEGUI LASportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Katz12D : RT @FondoItalia: Biathlon - IBU Cup, terzo posto extralusso di Cappellari dietro alla doppietta norge nella Sprint; Romanin quarto https://… - FondoItalia : Biathlon - IBU Cup, terzo posto extralusso di Cappellari dietro alla doppietta norge nella Sprint; Romanin quarto - Katz12D : RT @FondoItalia: Biathlon - Emilie Kalkenberg si impone nella sprint di IBU Cup, Carrara 7a - FondoItalia : Biathlon - Emilie Kalkenberg si impone nella sprint di IBU Cup, Carrara 7a - OA_Sport : Biathlon, startlist Sprint maschile Nove Mesto 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani - -

... settima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo un mese di stop per la disputa ... Si parte giovedì 2 marzo con lamaschile, per poi proseguire il giorno dopo con quella ...Nellamaschile vinta dal tedesco Philipp Horn sui norvegesi Vebjoern Soerum e jophan - Olav Botn, Nicola Romanin ha ottenuto il decimo posto, seguito da Daniele Cappellari ventottesimo e ...In programma, pursuit e staffette.

Biathlon - Emilie Kalkenberg si impone nella sprint di IBU Cup ... FondoItalia.it

La prima giornata di gare della tappa di Canmore II, in Canada, dell’IBU Cup 2022-2023 di biathlon, vede nella notte italiana la disputa delle sprint: per l’Italia nella 10 km maschile c’è il terzo po ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della 10 km sprint di Nove Mesto, gara valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2022/2023. In Repubblica ...