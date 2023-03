Biathlon, Lukas Hofer racconta il suo calvario: “Infiammazioni continue, ma non voglio ritirarmi” (Di giovedì 2 marzo 2023) La domanda è: quando tornare a gareggiare? Il quesito ha in sé una notizia perché il dubbio non deriva dal ritrovarsi con sci stretti e carabina, ma in quale momento tornare a usarli per fare qualcosa che si ama. Lukas Hofer ne ha parlato nell’ultima puntata di WinterMania, trasmissione su Sport2U in collaborazione di OA Sport, condotta da Dario Puppo. Un’annata molto difficile per il biathleta altoatesino, costretto a fare i conti con una serie di Infiammazioni, che da quest’estate si sono presentate alle ginocchia, evolvendo nello specifico al tendine tibiale prima, della gamba sinistra e poi di quella destra. Un dolore che ha costretto Hofer a star fermo, non potendo prendere parte all’annata di Coppa del Mondo e potendosi permettere una “irruzione” nei Mondiali di Oberhof, in Germania. Un peccato perché, come gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) La domanda è: quando tornare a gareggiare? Il quesito ha in sé una notizia perché il dubbio non deriva dal ritrovarsi con sci stretti e carabina, ma in quale momento tornare a usarli per fare qualcosa che si ama.ne ha parlato nell’ultima puntata di WinterMania, trasmissione su Sport2U in collaborazione di OA Sport, condotta da Dario Puppo. Un’annata molto difficile per il biathleta altoatesino, costretto a fare i conti con una serie di, che da quest’estate si sono presentate alle ginocchia, evolvendo nello specifico al tendine tibiale prima, della gamba sinistra e poi di quella destra. Un dolore che ha costrettoa star fermo, non potendo prendere parte all’annata di Coppa del Mondo e potendosi permettere una “irruzione” nei Mondiali di Oberhof, in Germania. Un peccato perché, come gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Biathlon, Lukas Hofer racconta il suo calvario: “Infiammazioni continue, ma non voglio ritirarmi” - - FreddieTee : Madò il colpo che m'è preso con quel post di Lukas Hofer #biathlon - TV7Benevento : Biathlon: Hofer chiude anzitempo la stagione - - BiathlonAzzurro : I convocati azzurri per la tappa ceca di Nove Mesto, Lukas Hofer come già annunciato chiude in anticipo la stagione… - sportface2016 : #Biathlon, i convocati per la tappa di #NoveMesto: assente Lukas #Hofer -