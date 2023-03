Bianca Atzei | la foto della pancia post-parto scatena le critiche degli haters | ma lei risponde così

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GammaStereoRoma : Bianca Atzei - Abbracciami perdonami gli sbagli - leggoit : Bianca Atzei, le cicatrici del cesareo dopo il parto: pioggia di offese, cosa è successo - occhio_notizie : Bianca Atzei ha mostrato sui #social la pancia com'è dopo il parto, con tanto di cicatrici. Naturalmente, lo ha fat… -

, diventata da pochi mesi mamma del piccolo Noah Alexander si è mostrata per la prima volta dopo il parto , facendo vedere i segni della gravidanza sul suo corpo.sottolinea l'...Da quando è diventata mamma la vita diè stata completamente stravolta. Lo scorso gennaio la cantante ha avuto il piccolo Noa Alexander dal compagno Stefano Corti. Un bambino a lungo desiderato e arrivato solo dopo diversi ...La cantante è diventata mamma di Noa Alexander lo scorso 18 ...

Bianca Atzei mostra per la prima volta la cicatrice del parto: Il segno più bello della mia vita Fanpage.it

«Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo, molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male» le parole della cantante su Instagram ...Bianca Atzei, diventata da pochi mesi mamma del piccolo Noah Alexander si è mostrata per la prima volta dopo il parto, facendo vedere i segni della gravidanza sul suo corpo. Bianca ...