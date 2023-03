Bersani su La7 | “Calenda ragiona per figurine ma la politica è un fatto gravitazionale” E si rivolge al leader di Azione citando Shakespeare

(Di giovedì 2 marzo 2023) “A meresta estremamente simpatico e gli voglio anche bene. Ma mi sembra che ragioni non secondo il linguaggio alfabetico ma per ideogrammi e per, ma, caro Carlo, ci sono più cose di quante ne contenga la tua filosofia“. È il monito lanciato a Otto e mezzo (La7) da Pier LuigialdiCarlo, che all’indomani della vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd ha preconizzato con Renzi la trasmigrdi molti esponenti dem nel Terzo Polo.cita due versi celebri dell’Amleto di Williame spiega: “Lanon è undi spazi, per cui se sposti un birillo, si sposta anche l’altro. Laè un ...

'C'era anche chi faceva zona rossa e chi non la faceva. E c'era anche chi non voleva neanche le mascherine' ha detto l'esponente di Articolo ...La sinistra non molla il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo il naufragio dei migranti di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Pier Luigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su, ha commentato la richiesta di dimissioni fatta dalla neo segretaria del Pd Elly Schlein: 'Ha ribadito quel che è stato detto da molti esponenti ...

Elly Schlein, Bersani: "Sono curioso e fiducioso" La7

La sinistra non molla il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo il naufragio dei migranti di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Pier Luigi ...“Dimartedì”, questa sera alle 21.20 su La7 una nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris. Si parlerà della visita di Giorgia Meloni a Kiev, dopo quella di Joe Biden il giorno precedente.