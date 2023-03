Berrettini-Rune oggi in tv, ATP Acapulco 2023: orario, programma preciso, dove vederlo, streaming (Di giovedì 2 marzo 2023) I quarti di finale del tabellone principale del torneo Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2023 di tennis, di categoria ATP 500, in corso ad Acapulco, in Messico vedrà oggi, giovedì 2 marzo, il match di Matteo Berrettini, che sarà opposto al danese Holger Rune, testa di serie numero 4, nel quarto match dalle 23.30 ora italiana sull’Estadio. Tutto il torneo di Acapulco 2023 verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro di Matteo Berrettini. ATP Acapulco 2023, risultati 1° marzo: Matteo Berrettini vola ai quarti, fuori il fratello ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) I quarti di finale del tabellone principale del torneo Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCdi tennis, di categoria ATP 500, in corso ad, in Messico vedrà, giovedì 2 marzo, il match di Matteo, che sarà opposto al danese Holger, testa di serie numero 4, nel quarto match dalle 23.30 ora italiana sull’Estadio. Tutto il torneo diverrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTennix e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro di Matteo. ATP, risultati 1° marzo: Matteovola ai quarti, fuori il fratello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tomas1374 : Dannazione a sta programmazione notturna causa fuso Sarà #Berrettini vs #Rune ai quarti di #AcapulcoOpen - MraCnz : RT @WeAreTennisITA: MATTEO AI QUARTI ? Nessun problema per il Berrettini più grande ad Acapulco, battuto Ymer in due comodi set. Matteo sf… - SuperTennisTv : ???? Quarti di finale per Matteo #Berrettini ad Acapulco! ??L'azzurro sconfigge con un doppio 6-3 E. Ymer: troverà… - livetennisit : ATP 500 Acapulco: Matteo Berrettini centra i quarti di finale. Ora la sfida con Rune. Out il fratello Jacopo - WeAreTennisITA : MATTEO AI QUARTI ? Nessun problema per il Berrettini più grande ad Acapulco, battuto Ymer in due comodi set. Matte… -