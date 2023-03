Bergamo, pronti in nuovi monopattini a noleggio: frecce, targhe, telecamera e alert per segnalare le infrazioni (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo. Pronto la nuova flotta dei monopattini in sharing. Aggiudicato il bando, proposto dall’amministrazione comunale di Bergamo, ad accaparrarsi il servizio sono state le aziende BIT, uscente, e Lime. Tra le novità introdotte con questa nuova assegnazione, la modernità e l’equipaggiamento dei mezzi e la gestione della sosta. In particolare, i nuovi mezzi che viaggeranno sulle strade della città di Bergamo presenteranno frecce, targhe di riconoscimento, una telecamera capace di individuare e segnalare le infrazioni, come ad esempio il passaggio del monopattino sul marciapiede, un alert che rileva la presenza di due viaggiatori a bordo e che avvisa i pedoni della presenza. Il bando garantisce anche ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023). Pronto la nuova flotta deiin sharing. Aggiudicato il bando, proposto dall’amministrazione comunale di, ad accaparrarsi il servizio sono state le aziende BIT, uscente, e Lime. Tra le novità introdotte con questa nuova assegnazione, la modernità e l’equipaggiamento dei mezzi e la gestione della sosta. In particolare, imezzi che viaggeranno sulle strade della città dipresenterannodi riconoscimento, unacapace di individuare ele, come ad esempio il passaggio del monopattino sul marciapiede, unche rileva la presenza di due viaggiatori a bordo e che avvisa i pedoni della presenza. Il bando garantisce anche ...

