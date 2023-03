Bergamo | la politica processi se stessa Il commento di Cangini

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 marzo 2023) Non c’è Paese al mondo che non sia stato sconvolto dalla tragedia della pandemia, ma c’è solo un Paese al mondo in cui i vertici delle istituzioni politiche e tecniche che hanno fatto fronte al Covid-19 sono finiti sotto inchiesta: l’Italia. Le comprensibili pressioni dei cittadini hanno indotto la Procura diad indagare l’allora premier Conte, il ministro della Sanità Speranza e via elencando; l’ipocrisia dell’obbligatorietà dell’azione penale ha fatto il resto. Con tutta l’antipatiaper Giuseppe Conte e le riserve sull’operato di Roberto Speranza, è chiaro che il processo non porterà a nulla. Nulla di utile per i cittadini. Sarà un processo alla scienza, come lo fu quello che la procura de L’Aquila intentò ai vertici della Commissione grandi rischi con l’accusa di non aver previsto il terremoto del 2009. Ma soprattutto sarà un ...