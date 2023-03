Bergamo | i cittadini che migliorano la città | il boom delle reti di quartiere

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 marzo 2023)di, quadruplicato il numero deiche ne fanno parte. Due nodi centrali del fare politica per il Comune di, rappresentati peraltro dal lavoro dell’assessore Giacomo Angeloni. Tema importante, per il quale Angeloni molto si è speso nel corso del suo secondo mandato, visto che le deleghe le avute proprio con la rinnovata fiducia da parte deglibergamaschi. Temi che, tra l’altro, sono anche stati oggetto di discussione con la terza serata, quella di mercoledì (primo marzo), del consiglio comunale, l’ultima in ordine temporale dedicata al nuovo statuto che ne regola proprio i lavori. “Queste sono le deleghe che mi impegnano di più – racconta Angeloni -, perché sulle altre stiamo già ampiamente lavorando dal 2014. Su queste, invece, abbiamo ...